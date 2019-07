LA

ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

Giocatori

con

ruoli

non

definiti

Ultimo aggiornamento: 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L' Under 19 della Spes Poggio Fidoni, vincitrice della Coppa Disciplina, ha chiuso il campionato provinciale al nono posto, avendo potuto così partecipare anche al Trofeo Ciccaglioni. Abbiamo intervistato l'allenatore della squadra, Paolo Patacchiola, per fare il punto sulla stagione trascorsa e sugli eventuali programmi per il futuro.«È stata un'annata complicata, nella quale la squadra è comunque cresciuta molto. Ho avuto la fortuna di allenare un gruppo splendido, composto da ragazzi educati e corretti che hanno meritato la vittoria della Coppa Disciplina. Complimenti a tutti per l'impegno e la voglia di migliorare».«Sicuramente le ultime fasi del campionato sono state molto belle. Abbiamo recuperato diversi punti e in questo modo siamo riusciti a prender parte alla Coppa Provincia di Rieti».«Purtroppo, al momento, sembra che l'U19 non verrà nuovamente allestita. Questo mi dispiacerebbe parecchio. In merito al mio futuro, non so ancora dove allenerò. Ho ricevuto varie proposte interessanti, ma nulla è per ora definitivo. Nel frattempo, ringrazio la società Spes Poggio Fidoni per l'opportunità di guidare il suo gruppo juniores».: Andrea Ercolani, Lorenzo Ricci: Maikol Curcio, Leonardo Chiani, Valerio Mastroiaco, Manuel Di Filippo, Matteo Fusacchia, Andrea Simonetti: Yuri Isidori, Vittorio Capretto, Giovanni Ciccarelli, Alessio Franceschini, Francesco Fasciolo, Marco Mariannantoni, Mustafà Tutul, Dragos Parnescu: Francesco Carones, Kana Fany, Niccolò Di Loreto, Leonardo Mazzetti: Bajinka Musa, Marco Picciolini, Enrico Panfilo, Riccardo Panarelli