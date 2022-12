«Sindaco, ma lo stadio tornerà fruibile?». La Nuova Rieti Calcio scrive a Sinibaldi

RIETI - Che ne sarà dello stadio "Manlio Scopifno"? Quando potrà riaprire al pubblico e soprattutto per incontri di calcio di un certo interesse, sia locale, che nazionale? Tutte domande che, allo stato attuale, sembrano lontane dal poter ottenere delle risposte anche perché dal momento che il Comune è tornato in possesso dell'immobile, se si eccettua uno sfalcio eseguito a settembre, ad oggi non ci sono stati passi avanti.



A interessarsi dell'impianto sportivo ci sono i vertici della Nuova Rieti Calcio, i quali martedì hanno scritto a Palazzo di Città chiedendo un incontro "de visu," col sindaco Daniele Sinibaldi e l'assessore allo Sport Chiara Mestichelli per capirne qualcosa in più, come si legge nella nota diramata ieri:



«Nuova Rieti Calcio nella giornata di martedì 14 dicembre 2022, ha inviato una pec al Comune di Rieti e in particolare al sindaco Daniele Sinibaldi e all’assessore allo Sport Chiara Mestichelli, per avere notizie dello stadio Scopigno. La missiva dello scorso 22 settembre, infatti, non ha ricevuto risposta e la società amarantoceleste è rimasta alle notizie di stampa sulle condizioni della struttura, che risulta inutilizzata e bisognosa di manutenzione soprattutto per quel che concerne il campo da gioco. Il club ha chiesto, quindi, al Comune di Rieti informazioni dettagliate sullo stadio oltre alle tempistiche in cui sarà eventualmente possibile fruirne. Nuova Rieti Calcio, inoltre, ha richiesto a sindaco e assessore competente un incontro ufficiale e in presenza per discutere dell’impianto».