Sabato 11 Maggio 2024, 21:19

RIETI - Come a Vacone, anche a Configni dall’altro lato del Monte Cosce sarà una lotta a due per aggiudicarsi la poltrona di primo cittadino. Da un lato la lista del sindaco uscente Luciano Leonardi, il quale nel segno della continuità ha chiamato la sua squadra “In Comune Nuovamente”, mentre dall’altro a contendere lo scranno più alto del Municipio ci sarà un ex sindaco come Angeloandrea Angelici, a capo della lista “Configni – Lugnola un Comune per tutti”.

Le liste

“In Comune Nuovamente”

Candidato Sindaco: Luciano Leonardi

Candidati consiglieri: Mauro Angelici, Roberto Luciani, Lucrezia Montis, Alessandro Fioravanti, Valerio Morena, Renzo Accorroni, Alessandra Olmetti, Daniele Cesari, Elisa FIdenzi, Michele Sidori

“Configni – Lugnola un Comune per tutti”

Candidato Sindaco: Angeloandrea Angelici

Candidati consiglieri: Massimo Andreozzi, Alessandro Baldassari, Pasquale Borrega, Stefano Boschetto, Colombina Colombini, Roberto Giorgio, Alberto Martelli, Moreno Martelli