Si alza il sipario della terza giornata della Fiera del Peperoncino. Gli appuntamenti

RIETI - Anastasio e gli Skaperol chiudono la seconda giornata della 12esima edizione della Fiera Campionaria del Peperoncino.

Non solo buon cibo, cultura e spettacolo ma anche grandi ospiti come la visita dell’attore Giorgio Pasotti e della compagna Claudia Tosoni, nella prima serata c’erano i The Pills, un gruppo comico popolare social, che ha visitato Rieti in occasione della Fiera.

Si appresta a iniziare la terza giornata, tanti gli appuntamenti in programma con l’apertura di stand e mostre sempre alle 10.

Nel pomeriggio, i convegni di “Spazio Italia” inizieranno alle 16 con un tavolo sull’alimentazione sportiva e i benefici del peperoncino.

Dalle 17 alle 19 in programma la visita all’Ospedale vecchio e alla Basilica di Sant’Agostino organizzata dal gruppo Fai.

Ritrovo in via Tancredi vicino Sant’Agostino, con gruppi di massimo 30 persone.

Sempre a “Spazio Italia” un incontro alle 17.30 su Strampelli dal titolo: “Miglioramento genetico per la valorizzazione dei frumenti italiani: dalle intuizioni di Strampelli agli approcci più innovativi”, chiude i lavori il Questore della Camera dei Deputati Paolo Trancassini.

Dalle 19 il vivo della Fiera con Show Cooking nell’area Regione Lazio Arsial, con Elia Grillotti e altri Chef pronti a entusiasmare il pubblico.

A “Spazio Italia” un tavolo politico di confronto, si parlerà di:“Agricoltura e sviluppo sostenibile per le aree interne e le piccole province”.

Presenti al tavolo, l’onorevole Luigi d’Eramo, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l’onorevole Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, i consiglieri Regionali Michele Nicolai e Giorgio Simeoni e il commissario straordinario Crea, Mario Pezzotti.

Ad accompagnare la serata, dimostrazioni sportive di palestre, di scuole di danza e l’immancabile sculture del ghiaccio che riempirà il centro storico di Rieti di vere opere d’arte.

Alle 22 lo show di Teo Mammucari “Più bella cosa non c’è, per concludere un’altra giornata ricca di appuntamenti.