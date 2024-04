Inaugurati gli eventi reatini della Italian Motor Week 2024, ecco il programma fino al 21 aprile

RIETI - Su iniziativa dell’assessorato al Turismo del Comune di Rieti torna anche quest’anno l’Italian Motor Week, manifestazione promossa dall’Associazione Città dei Motori rivolta alla rete dei Comuni italiani associati. L’inaugurazione del calendario di eventi reatini si è tenuta martedì 16 aprile alla presenza del Vicesindaco e assessore allo sport e turismo del Comune di Rieti, Chiara Mestichelli, del Presidente di Aci Rieti, Alessandro de Sanctis, di Carlo Ciccaglioni e di Italo Carotti.

Di seguito gli eventi in programma a Rieti fino a domenica 21 aprile.

- SALA MOSTRE PALAZZO DOSI – dal 16 al 21 aprile

Dalle ore 11 del 16 aprile al 21 aprile sarà visitabile la mostra fotografica “Ayrton Senna, il fenomeno”: a 30 anni dalla tragedia di Imola, il Club Autostoriche Rieti intende ricordare un talento travolgente, dotato di sensibilità unica nel corpo, nel cervello e nell’anima, sempre alla ricerca esasperata della perfezione.

- SALA MOSTRE COMUNE DI RIETI (PIAZZA VITTORIO EMANUELE) – dal 16 al 21 aprile

Mostra fotografica dedicata alla Rieti-Terminillo, una delle più celebri cronoscalate d’Europa. Organizzata dall’Automobile Club Rieti.

- AUDITORIUM SAN GIORGIO (LARGO SAN GIORGIO) – 17 aprile ore 11

Quest’anno l’Alfa Romeo compie 114 anni e il Club Autostoriche Rieti intende ricordare in un convegno l’avventura esaltante del marchio milanese, iniziata nel 1910 alla periferia di Milano, al Portello. Ospite del convegno sarà il campione europeo turismo 1972 Gianluigi Picchi, che svelerà i segreti della GTA e dell’Autodelta, il reparto corse dell’Alfa Romeo, creato e diretto dal mitico ingegnere toscano Carlo Chiti.

- PIAZZA VITTORIO EMANUELE – 17 aprile 2024

Dalle ore 15 nel centro storico di Rieti raduno auto storiche Alfa Romeo

- AUDITORIUM SAN GIORGIO (LARGO SAN GIORGIO) – 18 aprile 2024 ore 11

Mostra fotografica “Enzo Ferrari e Gianni Agnelli, i giganti dell’automobilismo italiano”, dedicata a due personaggi che hanno fatto la storia dell’automobilismo e del motor sport italiano nel XX Secolo.

A loro il CAR Rieti dedica una speciale mostra fotografica che racconta l’inedito rapporto tra due grandi figure dell’Italia a quattro ruote.

- SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI RIETI (PIAZZA VITTORIO EMANUELE) – 19 aprile ore 10

Giulio Costanzi, Francesco Mosca, Celestino Rosatelli, studenti del Regio Istituto Tecnico di Rieti, sono personaggi che hanno fatto la storia dell’Aeronautica italiana, lasciando un segno indelebile nel mondo delle infernali “macchine volanti” della prima metà del XX secolo. A loro il CAR Rieti dedica un convegno e una inedita mostra fotografica per raccontare le interessanti e per molti versi sconosciute storie professionali e umane.

- PIAZZA VITTORIO EMANUELE II / PIAZZA C. BATTISTI – 20 aprile ore 11

Il progetto “Rieti Museo in Movimento” è realizzato in collaborazione con il Comune di Rieti e con il Comando della Polizia Locale e mira a creare un museo itinerante dedicato all’automobilismo storico, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di ammirare prestigiosi veicoli d’epoca parcheggiati in appositi stalli del Centro storico di Rieti e di conoscere contemporaneamente la loro storia attraverso l’utilizzazione di 3 antiche garitte della Polizia Locale, perfettamente restaurate e posizionate in punti strategici.

- PIAZZA VITTORIO EMANUELE II / PIAZZA C. BATTISTI – 21 aprile ore 11

Raduno di auto e moto d’epoca e incontro con i Club federati ASI del Centro Italia nell’ambito del progetto “Rieti Museo in Movimento”.