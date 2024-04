Terni: farmacie di turno, cinema, eventi e numeri utili. Cosa accade in città venerdì domenica 21 aprile

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 9 alle 20 Aita e Comunale 6 (notturno Comunale 1).

Narni: Pallotta.

Amelia: via della Repubblica.

Orvieto: Sant'Andrea.

Comunale 6 (Terni), notturno Vascigliano per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Papigno per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Attigliano per Alviano, Attigliano Umbro, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Avigliano Umbro per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Pallotta (Narni), notturno De Bella (Calvi) reperibili per Calvi e Otricoli.

Fabro Scalo per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Castel Giorgio (Menichelli) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Baschi per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Civil war (ore 16.30, 18.45, 21).

Gloria! (ore 16.30, 18.45, 21). Back to black (ore 16.30, 18.45, 21). Un mondo a parte (ore 16.30, 18.45, 21). E la festa continua! (ore 16.30, 18.45, 21). Cattiverie a domicilio (ore 16.30, 18.45, 21).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Ruby Gillmann - La ragazza con i tentacoli (ore 11). Civil war (ore 11, 15.50, 17.40, 18.40, 19.30, 21.30, 22.15). Back to black (ore 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22). Ghostbusters - Minaccia glaciale (ore 14.50, 17.50, 18.50, 20.30, 21.40). Vita da gatto (ore 11, 14.15, 16.30). Kung fu Panda 4 (ore 11, 14.30, 15.10, 17). Cattiverie a domicilio (ore 15.20, 20). Un mondo a parte (ore 14.30, 17.15, 20.40). Godzilla e Kong - Il nuovo impero (ore 18, 20.50). Omen - L'origine del presagio (ore 22.35). Tito e Vinni - A tutto ritmo (ore 11).

Narni – Cinema Monicelli

Kung fu panda 4 (ore 15.30). Gloria! (ore 17, 19, 21).

EVENTI

Caos - centro arti: mostra "Le ragazze del bauhaus" (visita guidata ore 17,30).

Collescipoli - Harman's Festival: Stefano Pellini (Collegiata S.Maria Maggiore, ore 16).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: parco aperto dalle ore 10 alle 18.

Rilascio acqua: dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 9,30 alle 19,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

NUMERI UTILI

Guardia medica Terni: 0744 275888

Guardia medica Orvieto: 0763 301884