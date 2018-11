IL TABELLINO

Ellera

Fara in Sabina

RIETI . Crisi profonda per la Npc Fara in Sabina, che ieri sera nell'anticipo della IX giornata, è andata ko ad Ellera, con il punteggio di 102-64. Per i farensi è la quarta sconfitta consecutiva, ed arriva in un momento di grande difficoltà, infatti la società in settimana ha dovuto fare i conti con le dimissioni di coach De Luca, ancora non è stato individuato il sostituto, l'incarico per ora è stato affidato ad Andrea Labate, coach ad interim.Trasferta insidiosa per l'Elfa, che ha potuto fare ben poco al dispetto di una formazione più forte e ben organizzata, nonostante una bella partenza per i sabini, che chiudono avanti il primo quarto, mentre nella seconda frazione, Ellera infila un parziale che destabilizza gli ospiti, ribaltando il match, gli uomini di Labate chiudono così la prima metà di gioco sotto di 15. Al rientro i padroni di casa continuano a giocare su ritmi alti, forti del loro potenziale offensivo, con 5 uomini in doppia cifra, e l'Elfa complice anche lo svantaggio accumulato nel secondo quarto non riescono mai a rientrare, gli umbri sfondano il muro dei 100 punti, consolidando il secondo posto, mentre i sabini aspettano il nuovo coach e il risultato delle dirette concorrenti.Per Fara ottima prestazione di capitan Pretto che chiude con 17 punti. A fine gara il presidente Foroni, commenta così la sconfitta: «Partita giocata a mente libera dai ragazzi. Con tutte le difficoltà del caso eravamo sotto solo di una decina a metà terzo quarto. Ringraziamo pubblicamente coach Andrea Labate per aver gestito comunque la situazione. Quanto prima il nome del coach»: Bencivenga ne, Berligi 13, Biancalana M. 4, Bacocco 10, Tacconi, Biancalana A. 15, Della Bina 21, Batani 6, Rogaia 6, Brunelli 20, Salvatori 6, Marcucci 1. All. Mancia: Meschini 5, Fuligni 2, Cernic 8, Granata 3, Celani 3, Mohamed Hassan, Godoy Portillo 13, Rotaru ne, Pretto 17, Salamone F. 4, Salamone G. 9. All. Labate (BasketMarche): 21-25, 27-8, 20-15, 34-16.