Spello

Npc Fara in Sabina

Parziali

ALTRI RISULTATI, XV DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Ultima di stagione regolare per la Npc Fara in Sabina, sconfitta sul campo di Spello, 102-76. L'Elfa chiude all'ottavo posto a 26 punti e i playoff raggiunti con una giornata d'anticipo, risultato impensabile prima dell'arrivo di coach Colantoni, in grado di centrare una serie importanti di vittorie, che hanno spedito la compagine sabina prima alla salvezza matematica e successivamente la qualificazione alla post season.Con la conclusione della stagione regolare, è già tempo di accoppiamente, sarà la Pallacanestro Ellera l'avversario nel primo turno dei playoff, vera corazzata del torneo, gli umbri hanno chiuso al primo posto, con ben 24 vittorie e solo 4 sconfitte. La sfida sarà al meglio delle tre, si inizia domenica in Umbria, mentre gara II si giocherà il 17 aprile al PalaSport di Passo Corese.Nell'ultima impegno sul campo di Spello è arrivato un ko per la compagine di coach Colantoni, in un match tra due formazioni che non avevano più nulla da chiedere al campionato, con Spello già certa del secondo posto e gli ospiti già qualificati ai playoff. Ad avere la meglio sono stati i padroni di casa, in una classica partita di fine stagione, con le squadre che non aspettano altro l'inizio dei playoff.: Momi 11, Fiordiponti 6, Finauro L. 12, Bitocchi 6, Berazzi 8, Guerrini 12, Venanzi 2, Lorenzetti 18, Finauro D. 4, Savoia 11, Capezzali 2, Trottini 10. All. Felicetti: Meschini 5, Cernic 16, Granata 14, Rotaru 2, Tauksin 13, Salamone F. 10, Salamone G. 16. All. Colantoni: 27-21, 20-24, 28-12, 27-19.Fonte BasketMarchePallacanestro Perugia - Favl Basket Viterbo 64 - 61Pallacanestro Giromondo Spoleto - Interamna Basket Terni 70 - 65Deruta Basket - Pallacanestro Ellera 46 - 104Virtus Basket Terni - Uisp Palazzetto Perugia 72 - 60Basket Passignano - Atomika Basket Spoleto 51 - 52Sericap Cannara - Basket Gubbio 68 - 71Pallacanestro Ellera 48Basket Spello Sioux 46Virtus Basket Terni 38Basket Gubbio 32Atomika Basket Spoleto 32Uisp Palazzetto Perugia 30Interamna Basket Terni 28Npc Fara in Sabina 26Basket Assisi 26Sericap Cannara 24Pallacanestro Giromondo Spoleto 24Pallacanestro Perugia 24Favl Basket Viterbo 22Basket Passignano 14Deruta Basket 6