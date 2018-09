I COMMENTI

Simone Scaricamazza, tecnico Selci

Federico Tessicini, presidente Selci

Fabio Grillo, attaccante 4 Strade del Sacro Cuore

IL TABELLINO

Selci

4 Strade del Sacro Cuore

Arbitro

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel campionato di Seconda categoria parte benissimo il Selci che batte per 5-0 il 4Strade del Sacro Cuore al termine di una gara che la formazione guidata da Simone Scaricamazza amministra nel modo migliore.Il primo gol arriva dopo sette minuti di gioco e porta la firma di Migliorelli che sotto porta devia con prontezza un cross di Carosi. Reagisce il 4Strade con due tentativi di De Massimi al 9' e di Patacchiola al 20' ma in entrambi i casi respinge con bravura Zanghi. Al 34' Migliorelli sigla la doppietta personale su cross di Spurio ed al 39' il Selci si porta sul 3-0 con un bel gol di Toma (bella prova per intelligenza tattica, eleganza di gioco e spostamenti sul campo) su un calcio d'angolo battuto da Luca.In apertura di ripresa arriva il 4-0 per i padroni di casa: autore Carosi su cross di Luca. Non si dà comunque per vinto il 4Strade e ci riprova con una conclusione di Caloisi bloccata da Zanghi ma il Selci torna in cattedra e colpisce un palo con Di Paolo al 24' e realizza il 5-0 al 33' con Borriello servito in area da Salvati. Al 41' ancora in evidenza Zanghi che effettua una grande parata su tiro ravvicinato di Cenciotti.«Meglio di così non potevamo cominciare e sono soddisfatto soprattutto per il bel gioco che abbiamo espresso sul campo contro una squadra comunque esperta. Il risultato ci sta tutto e bisogna continuare così».«Ho visto un ottimo approccio alla gara ed abbiamo dimostrato contro un avversario esperto una buona condizione. Potremo toglierci sicuramente delle belle soddisfazioni».«Il punteggio è eccessivo e le nostre occasioni le abbiamo create. Purtroppo il campo ci ha penalizzato parecchio e per una squadra tecnica come la nostra è stato difficile entrare in partita; oltretutto avevamo diverse assenze e anche questo ha contribuito alla nostra giornata negativa. Avremo comunque modo di ripartire col piede giusto già dalla prossima partita».: Zanghi, Fabi (40' st M.Carosi), Spurio, Gatti, De Laurentis, Toma, Tessicini (23' st Di Paolo), Salvati, Migliorelli (25' st Boriello), Luca, L.Carosi (37' st Di Giacobbe). A disp. Nobili, Sakho, Nardi, Adami, Scaricamazza. All. Simone Scaricamazza: Giancarlo, Caloisi (34' st Di Matteo), Cantonetti (40' st Pangrazi), Cenciotti, De Massimi (40' st Brunelli), Eleuteri, Festuccia, Grillo, Liberali, Patacchiola, Paolucci (12' st Mariani). A disp. Beccarini, Blasetti. All. Massimiliano Manganaro: Formichetti di Roma1: 7' pt e 34' pt Migliorelli, 39' pt Toma, 13 ' st Carosi, 33' st Boriello: ammoniti Liberali, Cantonetti; angoli: 3-4; spettatori: 100 circa.