Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in un incidente aereo in Iran. I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l'elicottero, come riferisce la televisione di stato iraniana. Secondo le agenzie di stampa semiufficiale, Raisi stava viaggiando nella provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale.