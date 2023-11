Risorse Sabine, i sindacati Cgil e Cisl convocati con la Provincia dall'assessore regionale Schiboni

RIETI - Sindacati e Regione si confronteranno in Regione sul caso di Risorse Sabine, la società partecipata dalla Provincia fallita nel 2022, per trovare una soluzione al destino lavorativo dei 66 dipendenti che tra qualche mese vedranno scadere i progetti per i quali sono impiegati in enti e istituzioni pubbliche.

E' l'esito dell'incontro che si è svolto questa mattina in Provincia tra Roberta Cuneo e i responsabili provinciali di Cgil e Cisl, Claudio Coltella e Paolo Bianchetti, nel corso del quale la presidente ha chiesto, e ottenuto dall'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, l'allestimento di un tavolo per esaminare le diverse proposte formulate dalle parti che vadano verso la definitiva stabilizzazione dei lavoratori.

Il confronto è stato fissato per il 20 novembre.