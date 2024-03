Provincia, premiato un altro istituto per “Eco-decora la tua scuola”. Visitato anche l’Alberghiero di Magliano

RIETI - Questa mattina l'ultima premiazione per il concorso "Buon Natale Green: eco decora la tua scuola!" promosso dalla Provincia di Rieti. Il presidente, Roberta Cuneo, ha incontrato i bambini dell'Istituto omnicomprensivo "Sandro Pertini" di Magliano in Sabina e Collevecchio che ha ottenuto il premio per l'opera più creativa.

«È stato un enorme piacere per me visitare e premiare personalmente tutte le scuole e i ragazzi che hanno partecipato al concorso della Provincia. Ho percepito sin da subito la cura e l'attenzione degli alunni verso il tema del riciclo, questo significa che stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare con iniziative di questo tipo e similare per proseguire la sensibilizzazione verso la tutela dell’ambiente» dice il presidente.

Il Presidente Cuneo, insieme al consigliere provinciale Gianni Montini, ha colto l'occasione per visitare l'Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero di Magliano Sabina dove la Provincia, insieme al Comune di Magliano e alla scuola stessa, è impegnata per concludere i lavori di ristrutturazione della cucina scolastica.