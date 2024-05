Torna l’Hackaton a Rieti: un’iniziativa per promuovere la creatività e l'innovazione

RIETI - La Provincia di Rieti, in collaborazione con il Comitato Inter-Ateneo Polo Rieti e con il patrocinio della Città di Rieti, annuncia il ritorno dell'evento "Hack for University". Questa iniziativa, volta a coinvolgere e rendere partecipi alle dinamiche cittadine tutti gli studenti della città, si propone di promuovere la creatività, la cooperazione e un pensiero innovativo finalizzato alla progettazione di soluzioni utili per la collettività del territorio.



Il progetto "Hack for University" nasce da esigenze tangibili e dalla volontà di riportare i giovani al centro delle dinamiche cittadine, confidando nella loro creatività e volontà di spirito. Questa iniziativa mira a creare nuove opportunità per i giovani che credono e sperano in un futuro per la nostra città, con l'obiettivo ultimo di realizzare il progetto "Rieti città universitaria".



L'evento si concentra su una domanda focale che riguarda lo sviluppo e la promozione del tema "Rieti città universitaria", articolandosi su diversi snodi fondamentali. Durante le giornate dell'Hackaton, che si svolgeranno presso l'Istituto Celestino Rosatelli di Rieti, i partecipanti avranno l'opportunità di lavorare insieme, stimolando la creatività e l'innovazione, al fine di ideare soluzioni concrete per migliorare la vita nella nostra comunità.



Oltre al lavoro svolto durante l'Hackaton, sono previsti momenti di svago e convivialità, durante i quali i partecipanti avranno l'opportunità di socializzare e interagire tra loro, creando nuove sinergie e promuovendo la coesione sociale. «Con l'Hack for University, vogliamo dare voce alla creatività e all'ingegno dei nostri giovani, incoraggiandoli a contribuire attivamente al futuro della nostra città - ha dichiarato Roberta Cuneo Presidente della Provincia di Rieti - Siamo entusiasti di vedere cosa emergerà da questa collaborazione e siamo fiduciosi che le idee e le soluzioni generate durante l'Hackaton avranno un impatto positivo sulla nostra comunità».



«Siamo molto entusiasti di aver riportato l’Hackaton a Rieti! - spiega il presidente Michael Giovannetti - È stato molto importante per noi il supporto delle istituzioni per la realizzazione di questa importante iniziativa e vogliamo ringraziare tutti ragazzi per il loro straordinario impegno».

L'Hack for University rappresenta un'opportunità unica per gli studenti di Rieti di mettere in pratica le proprie competenze, collaborare con i propri coetanei e contribuire al progresso della città. Domani, sabato 4 Maggio alle 10:30 all’Auditorium Santa Scolastica i ragazzi potranno presentare i loro progetti e a fine mattinata scopriremo il vincitore di questo Hack for University!