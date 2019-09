© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tante conferme e ambizioni importanti per la Junior Casale, che potrà contare ancora suL coach Mattia Ferrari, l'ex tecnico di Legnano sarà alla guida dei piemontesi per il secondo anno consecutivo. Casale ha scelto la strada della continuità per tentare di stupire e giocarsi le proprie carte in un campionato che si preannuncia più equilibrato che mai.Alla corte di Ferrari sono arrivati gli americani Roberts e l'ex Npc Sims, che ormai conoscono per filo e per segno il nostro campionato. Gli altri volti nuovi sono Simone Tomasini, grande protagonista lo scorso anno a Rieti e vecchia conoscenza del tecnico milanese, e il giovane Camarà, poi spazio alle conferme a partire da capitan Martinoni e il talento di De Negri. In panchina fiducia agli under Valentini e Sirchia, fondamentale sarà l'apporto di Cesana e Battistini.«Per noi si è tratto di indicazioni poco provanti, perché abbiamo affrontato queste partite in emergenza, senza De Negri, poi Tomasini e Roberts non sono stati al top, non siamo stati mai al completo, penso che dall'inizio abbiamo fatto solo 3 allenamenti insieme. Comunque ho l'idea di avere un buon mix di giocatori, a cui piace giocare insieme».«Si tratta di un girone in crescita da un anno a questa parte, con un buon livello. Secondo me il dislivello si registra a Est: nel nostro girone invece troviamo squadre strutturate meglio che puntano al vertice, per il quale vedo molto bene Torino, Tortona e Scafati: sono le tre al top.«Esatto, abbiamo mantenuto un buon nucleo di giocatori dello scorso anno, inoltre Sims e Roberts conoscono il torneo, avrò di nuovo Tomasini che è stato con me a Legnano e lo ritengo un buonissimo giocatore. Vogliamo fare un campionato di spessore, abbiamo valori importanti, l'obiettivo è arrivare ai ridosso delle migliori e giocare i playoff».