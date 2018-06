di Giulia Moroni

RIETI - Porte aperte in casa Nuova Fortitudo Rieti, fino al 30 giugno la società reatina mette a disposizione gli allenatori e le strutture per dare l’opportunità ai bambini sotto a i 13 anni di conoscere la pallavolo il martedì e il venerdì nella palestra della scuola media di Vazia.



Con l’estate alle porte, il team reatino si prepara alla prossima stagione dopo la retrocessione dalla prima divisone e l’ottimo percorso in under 18 che con la vittoria del girone è arrivata alle fase finali uscendo agli ottavi, il sodalizio amarantoceleste pensa al futuro con il presidente Alessandro Mezzetti: «La stagione è ancora in corso anche se stiamo portando avanti le ultime fatiche. Questa era una stagione di ripartenza dove abbiamo puntato sul settore giovanile di qualità. Abbiamo raggiunto numeri importanti in termini di presenze e di reclutamento; il perfezionamento del settore giovanile per noi sarà il prossimo obiettivo. Lavoreremo i prossimi tre anni per ritornare a fare tutte le categorie giovanili federali e con l'ente di promozione sportiva Aics. Proprio nei prossimi giorni parteciperemo ad un torneo dedicato alle under 13/14 organizzato dalla Aics».



Mezzetti guarda già al prossimo anno: «La categoria under 18 ha sfiorato i quarti di finale dopo un cammino partito da settembre alternando con la prima divisione, ci alleneremo anche quest'estate facendo dei concentramenti anche nei campi da beach allestiti in città e nei giorni prossimi procederemo con le riconferme di Fabio Poles e Daniele Leoni che quest'anno hanno ben figurato».

Venerd├Č 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:56



