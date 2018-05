di Giulia Moroni

RIETI - Archiviata a meno si una settimana della fine del campionato di Prima divisione femminile la stagione dell’Allianz Servizi Assicurativi Rieti che ha chiuso l’anno con una retrocessione dopo ventidue giornate di campionato.



Tredici i punti realizzati per la formazione reatina composta per lo più da giovanissime pronte a confrontarsi in un campionato diverso. Una partenza difficile per le amarantocelesti che non sono riuscite a trovare l’approccio alla categoria e l ‘esperienza delle altre squadre nella serie ha evidenziato la differenza. I punti conquistati sono arrivati con l’ Orizzonte Sport , l’Andrea Doria Tivoli, con l’Avogadro Parioli e nel derby contro il Team Volley 4 Strade Cittaducale dove le reatine con orgoglio hanno ribaltato il risultato dell’andata.



A tirare le somme il presidente Alessandro Mezzetti: «Una stagione che definiamo in cantiere; abbiamo un buon gruppo under 18 (uscito agli ottavi di finale) un gruppo under 13 che sta lavorando bene. L'obiettivo è ampliare il settore giovanile; in Prima divisione abbiamo difeso una impostazione di giovani in campo, a volte con qualche aiuto ma che non è bastato a fare la differenza punti per salvare il titolo. Non era questo l'obiettivo ma semplicemente fare giocare più partite possibili ad un gruppo giovane, in costruzione e con buoni margini di crescita. Ottimo è stato il lavoro dei coach Leoni e Poles che proseguiamo con dei concentramenti in vista dell'estate».











