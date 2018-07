di Giulia Moroni

RIETI - Senza sosta il lavoro per la Nuova Fortitudo Rieti che durante l’estate continua a gettare le basi già per la prossima stagione. Il primo appuntamento per la società amaratoceleste è la partecipazione alle finali nazionali Aics riservate alla categoria under 14 femminile che si terranno a Cervia dal 6 al 9 settembre 2018.



«Si tratta di un progetto sperimentale nato a marzo 2018 - afferma il presidente Alessandro Mezzetti - Abbiamo creato un gruppo molto giovane legato ad una multidisciplinarità. Le atlete hanno proseguito gli sport che avevano iniziato a settembre ed hanno inserito la pallavolo a metà anno. Andremo a Cervia , nell'ambito della manifestazione “Verde azzurro 2018” dove parteciperanno oltre 6000 atleti di tutte le discipline e di tutte le età. L'attività si inserisce nella promozione estiva in ambito giovanile della Fortitudo».



Intanto è iniziata anche la campagna di reclutamento del sodalizio reatino che invita tutti i bambini dai 6 ai 15 anni ad avvicinarsi alla disciplina, dove verranno accolti da allenatori qualificati come i veterani Fabio Poles e Daniele Leoni, Diletta Lunardi e Francesca Berardi.

