RIETI - Iscrizioni aperte anche per la Nuova Fortitudo Rieti Pallavolo che ha già iniziato a programmare la stagione 2019/20. Spazio al settore giovanile per il sodalizio reatino che parteciperà ai campionati di minivolley fino all’under 16. Resta l’ossatura della società con il direttore tecnico Daniele Leoni, Diletta Lunardi istruttore federale, Silvia Coralli direttore generale, Riccardo Grimaldi Alessandro Mezzetti, Andrea Pietraforte soci della società.«Le iscrizioni sono già aperte, anche quest’anno abbiamo fatto un accordo con l’ Errea per il kit da dare alle nostre atlete. Ci limiteremo a fare dei campionati con un ente di promozione sportiva con concentramenti di minivolley federali e un campionato federale che decideremo in base alle adesioni – affermano dalla società – Per adesso abbiamo l’under 16 e il minivolley al completo. Come negli anni precedenti dovremmo svolgere le nostre attività nella palestra della scuola media di Vazia. Il nostro è un atteggiamento di costruzione di una società sana che faccia al momento soltanto un settore giovanile di qualità pronta a collaborare con le altre società di pallavolo. Ci siamo sempre distinti per una gestione sportiva di tipo diverso e continueremo a farlo come abbiamo fatto anche quest’anno. Le attività inizieranno a settembre fino a fine maggio. Garantiamo l’accettazione di codice etico e comportamentale, giocare a pallavolo, significa prendere coscienza con i mezzi dello sport e dell’educazione civica e rispetto delle regole, questo è quello che ci siamo ripromessi di fare da 2 anni a questa parte e quello che stiamo facendo con le nostre atlete».