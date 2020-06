Rieti, il Volley Cittaducale prepara la ripartenza: «L'attività sarà garantita su tutti i settori»

Ultimo aggiornamento: 10:46

RIETI - Il Volley Cittaducale pensa al futuro. Dopo il coronavirus che ha interrotto bruscamente anche tutti i campionati di pallavolo e rallenterà la ripartenza delle attività per la prossima stagione, la società angioina è a lavoro per delineare la nuova programmazione.Ad illustrare la stagione 2020/21 il direttore tecnico Virginia Bianchetti: «L’attività verrà garantita su tutti i settori – afferma la dirigente giallo-blu – riprenderemo seguendo le norme indicate dalla Fipav; cercheremo di potenziare il settore dei bambini con l’S3. Ci iscriveremo a tutti i campionati giovanili, garantendo alle ragazze almeno la partecipazione a due campionati, uno giovanile e uno di categoria; inoltre è confermata la collaborazione con la società amica Asd Volley 4 Strade con la quale faremo un campionato di categoria. Si ripartirà, con le dovute precauzioni e attenzioni cercando di non far mancare niente al nostro movimento».