Ultimo aggiornamento: 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Terminata la stagione per l’Asd Volley Academy Rieti è ora di bilanci per il sodalizio rossoblù che per un soffio non è riuscita a conquistare i playoff chiudendo il girone C con 48 punti all’attivo in quarta posizione dopo l’ultima partita persa al tie-break 3-2 contro la capolista Asd Roma Xx promossa in prima divisone.Una anno importante per la società reatina che grazie al supporto della dirigente Alessia Serva e delle allenatrici Daniela Monteriù e Roberta Dalla Libera è rimasta soddisfatta dell’andamento dell’anno sportivo concluso.A commentare il campionato la prima allenatrice Daniela Monterù: «Il bilancio per quest’anno è assolutamente positivo, abbiamo cresciuto un gruppo formato nel 90 per cento da giocatrici under e con un aiuto delle over fondamentale, ci ritroviamo con un lavoro che sfrutteremo l’anno prossimo con l’ossatura della squadra che è stata creata, anche in virtù della collaborazione che c’è stata continuamente tra la prima squadra ed il gruppo giovanile sottostante».«Ai fini della classifica – prosegue Monteriù - l’amaro in bocca resta perché abbiamo sbagliato un paio di gare che ci hanno sicuramente penalizzato e quei punti persi sono i punti per i quali noi non siamo andati ai play off e quelli che non ci hanno dato la possibilità di aggredire anche la prima in classifica che era tranquillamente alla nostra portata. Però il gruppo è stato bello, ha lavorato con serenità, le ragazze con dispiacere hanno visto la fine del campionato perché sono state presenti tutto l’anno senza alcun problema di sorta».«Siamo stati anche penalizzati da molti infortuni - spiega Monteriù - per ultima Francesca Festuccia, Aurora Nobili a metà campionato con il ginocchio, Rachele Gentili incostante, abbiamo avuto un bel po’ di problematiche, Rachele Chiani bloccata con la schiena nel momento importante quasi alla fine del campionato; nonostante questo siamo riusciti a rimanere aggrappati alle prime posizioni. Il bilancio positivo lo vedo soprattutto dal punto di vista tecnico che vede crescere delle atlete giovani e soprattutto dal punto vista morale perché è stato un gruppo che ha lavorato con serenità ed ha ritrovato la voglia di giocare a questo sport e per noi come tecnici è sicuramente il successo maggiore - conclude Monteriù - aver ripreso delle giocatrici che poi hanno ritrovato l’amore in questa disciplina».