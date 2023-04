Amatrice, pari nell'ultima trasferta: 3-3 con l'Athletic. Angelone: «Due rigori contro inesistenti, felice per i giovani all'esordio»

RIETI - L’Amatrice fa 3-3 in casa dell’Athletic Soccer Academy. I reatini sono ormai in Eccellenza, un punto che fa contenti i romani, ormai sicuri della salvezza diretta. Numeri impressionanti per i rossoblù: quattordici gara senza sconfitte e miglior attacco del girone ad una gara dal termine.

La gara

L’Amatrice parte fortissimo nei primi 45’. Il 3-0 porta la doppietta di Monaco intervallata dal gol di Pirozzi. Il primo tempo a tutto a tinte rossoblù, nessuna occasione per i padroni di casa.

Nella ripresa gli ospiti fanno esordire molti giovani ma il copione non cambia e la gara sembra in netta gestione dell’Amatrice quando in pochi minuti vengono fischiati due rigori per i romani. Dal dischetto arriva il 3-2. Nei secondi finali su mischia arriva il tre pari.

Le dichiarazioni del tecnico Vincenzo Angelone

«Non voglio fare polemiche a campionato terminato ma i due rigori concessi sono incredibili, inesistenti. Dispiace perché eravamo in netta gestione della gara. Felice perché hanno esordito tanti ragazzi, anche della juniores».