Il Poggio Mirteto scivola al Valletonda e recrimina per l'arbitraggio: vince l'Academy 1-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - L’Athletic Soccer Academy passa al Valletonda infliggendo la prima sconfitta casalinga di Poggio Mirteto nel girone B di Promozione. Vincono gli ospiti 2-1 al termine di una gara che ha visto nella ripresa una serie di episodi destinati a far discutere.

Gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo con Miccichè, Marcelli impatta nella ripresa prima del definitivo 2-1 di Costantini. I mirtensi finiscono la gara in 9 per le espulsioni di Avenali e Pileri. I padroni di casa restano a 18 punti mentre l’ Athletic Soccer Academy sale a 21.

Il primo tempo

Partono meglio gli ospiti molto più intraprendenti dei padroni di casa che approcciano la gara in modo timido e prudente. Al 10’ azione caparbia di Miccichè che parte dalla trequarti vincendo un rimpallo punta l’area e dal limite lascia partire un gran destro che trova l’angolo alla sinistra di Sanesi e fa 1 a 0. Insiste l’ Athletic Soccer Academy con il numero 8 Becchetti il quale al quarto d’ora e poi al 20’ lascia partire due conclusioni che lambiscono i legni della porta dei padroni di casa spegnendosi sul fondo. Col passare dei minuti Poggio Mirteto alza il baricentro e si rende pericolosa due volte con Paoloni al 25’ e al 27’ con due tiri dal limite che in entrambi i casi impegnano alla parata a terra il portiere Teti. Al 35’ una girata di Marcelli da centro area si spegne tra le braccia del portiere ospite.

La ripresa

Passano 5 minuti e un contatto in area ospite con Paoloni che finisce a terra innesca le proteste dei padroni di casa ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Passano 5 minuti e arriva il pareggio dei mirtensi: filtrante in area di Paoloni per il centravanti Marcelli il quale brucia i difensori ospiti e non dà scampo al portiere Teti in uscita depositando nell’angolino alla sua destra la palla dell’1-1 8in foto).

Al quarto d’ora della ripresa l’episodio che cambia la gara: reciproche scorrettezze a centrocampo tra i giocatori inducono il direttore di gara ad estrarre due cartellini gialli, uno dei quali all’indirizzo di Pileri che “giura” di essere estraneo all’episodio ma che essendo già ammonito precedentemente viene espulso tra le vibranti proteste dei mirtensi. Al 22’ Costantini approfitta di un errato disimpegno difensivo dei padroni di casa, conquista palla, entra in area e batte Sanesi realizzando il 2-1 per l’ Athletic Soccer Academy. Al 70’ un fallo di Avenali su Iceti costa il giallo al capitano mirtense, da uno scambio di opinioni con gli avversari vola qualche parola di troppo che l’arbitro sanziona con il secondo giallo nei confronti di Avenali il quale guadagna anzitempo la via degli spogliatoi col Poggio Mirteto che resta in 9. La partita si innervosisce e fioccano le ammonizioni per i giocatori in campo e altre due espulsioni ai danni di un dirigente in panchina dell’ Athletic Soccer Academy (Stafano Perini) e poi del mister mirtense Federico Chini. Poggio Mirteto in 9 uomini tenta la disperata rimonta buttando il cuore oltre l’ostacolo. A 10 minuti dalla fine ci prova Mirko Luciani col suo sinistro che impegna Teti in angolo. Due minuti più tardi è Domenici per gli ospiti che sfiora il 3-1 calciando da pochi passi a botta sicura ma trova la grande risposta di Sanesi. Nei minuti finali ci prova per ben tre volte Mirko Luciani con calci di punizione dal limite che però non sortiscono effetti. Finisce 1-2 per l’ Athletic Soccer Academy tra le proteste dei padroni di casa.

La dichiarazione post gara

Alessandro Pieroncini ds del Poggio Mirteto

«Dispiace per il risultato perche comunque la squadra ha fatto una buona partita anche quando siamo rimasti in 9 abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare. Purtroppo siamo stati poco lucidi a livello mentale e non siamo stati intelligenti a gestire le decisioni arbitrali a sfavore, dispiace soltanto che chi non ha visto la gara e guarderà il tabellino potrà pensare chissà cosa sia successo,quando invece sinceramente dico che oggi l'arbitro al di là degli episodi giusti o sbagliati, non sia stato in grado di gestire la gara e per una categoria importante come la Promozione e credo che questo sia inammissibile. Non è una polemica assolutamente ma ci tengo a sottolinearlo a tutela della Società della squadra e dello staff perché abbiamo sempre avuto uno stile ed un comportamento adeguato anche nelle decisioni più controverse e questo nessuno può e deve minimamente poter pensare di intaccarlo».

Stefano Perini dirigente Athletic Soccer Academy

«Siamo ovviamente soddisfatti per i tre punti conquistati su un campo difficilissimo dove nessuno prima di oggi aveva mai vinto in campionato. Dispiace per il nervosismo nel secondo tempo per alcune decisioni e alcuni cartellini comminati dal direttore di gara anche all’indirizzo del sottoscritto con troppa fiscalità al termine di una gara alla fine corretta tra le due squadre. Faccio i complimenti a Poggio Mirtrto che anche in 9 ci ha messo in difficoltà avendo anche occasioni indoppia inferiorità numerica mentre noi, complice la giovane età sul finale siamo rimasti un po’ contratti. Resta la contentezza di tre punti conquistati contro una diretta concorrente in un campionato dove l nostro obiettivo resta quello del mantenemento della categoria».

Il tabellino

Poggio Mirteto: Sanesi, Papi (85’ Lulli), Petroni (46’ Thau), Galletti, Rodolfi (85’ Marcheggiani), Pileri, Paoloni, Avenali, Marcelli, Mamarang, Ciaccio (69’ Luciani M.) . A disp. Luciani V,Colamedici, Mancinelli, De Angelis, Ceccarelli. All. Chini

Athletic Soccer Academy: Teti, Caterinozzi, Domenici (88’ Picconi), D’Ignazio, Crispoldi (68’ Gianserra), Barilaro, Brocato (61’ Iceti, dal 69’ De Luca), Becchetti, Russo, Costantini, Miccichè. A disp. Barone, Bianconi, Borgia, Bracci. All. Micco

Arbitro: Fabio Toci di Ostia Lido

Reti: al 10’ Miccichè (A); 55’ Marcelli (PM); 72’Costantini (A)

Note. Espulsi: al 60’ Pileri, al 70’ Avenali (PM). Ammoniti:Papi, Pileri, Avenali e Galletti (PM); Brocato, Domenici, Costantini e Miccichè (A). Angoli 2 a 1, spettatori 200 circa.