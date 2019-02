CLASSIFICA

RIETI - Doppio impegno settimanale per le ragazze della Seconda Divisione femminile della Volley Academy che in casa sabato scorso hanno ceduto davanti al proprio pubblico alla capolista Asd Roma XX tornata nella capitale con tre punti dopo l’1-3 (28-30, 24-26, 26-24, 21-25). Una partita entusiasmante quella vista nel palazzetto di Rieti, brave le ragazze di Daniela Monteriù a riprendersi dopo i primi sue set giocati punto a punto nonostante l’assenza della palleggiatrice Rachele Chiani, Michela Mattei ha avuto il compito di caricarsi la regia smistando il gioco. Nel terzo parziale la grinta di Arisi e compagne fa esplodere il sestetto reatino che tenta il recupero cadendo poi al quarto set.«È stata una gara tirata - commenta il tecnico Monteriù - abbiamo fatto molti errori, mancava il nostro palleggiatore titolare ma il secondo ha dato il massimo è stata bravissima a tenere in una patita molto difficile anche a livello psicologico. Sicuramente la vittoria era alla nostra portata contando tutti gli errori che abbiamo fatto, sono contenta del gruppo che non ha mai mollato un punto e fino alla fine ci ha creduto, speriamo di riportare a casa risultati nelle prossime partite che verranno».Promessa mantenuta quella dell’allenatrice che nel recupero della quinta giornata è andata a far visita insieme alle sue giocatrici dalla seconda del girone C Piva Under. L’Academy da subito è riuscita ad incidere sulla formazione di casa e a tenersi avanti nel primo set, la reazione delle romane nel secondo parziale è bastata solo a pareggiare i conti (1-1) ma le rossoblù con determinazione e in gran forma hanno sbancato il palazzetto romano e chiuso 1-3 (24-26, 25-17, 17-25, 18-25).Con la vittoria in tasca, la squadra reatina accorcia le distanze con 22 punti e già sabato 16 febbraio alle ore 17 nella palestra della scuola media A.M.Ricci potrebbe tentare il sorpasso in classifica contro l’Asd Volleyrò Blu Under.Asd Roma Xx Volley 31Piva Under 23Unipol Sai V.a. Rieti 22Starlight Volley Sabina 21Asd Volleyro' Blu Under 21Spes Juventute Under 20Volley Team Monterotondo Under 14Volley Formello 13Giro Volley Arancio 11Pol. Casal De' Pazzi Asd Under 10Asd Poolstars Volley Under 3Team Volley 4 Strade Asd Under 0