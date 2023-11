Violenza contro le donne: installazione di una panchina rossa a Piedicolle

RIETI - Una panchina rossa nel giardino antistante la chiesa di Piedicolle, frazione di Rivodutri: così l’associazione Riviviiborghi si unisce alla lotta contro la violenza di genere, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, ricorrente ogni 25 novembre.



Continua a crescere il numero di panchine installate simbolicamente in favore della causa: tutte rosse, come vuole l’usanza lanciata nel 2009 dall’artista messicana Elina Chauvet. È stata infatti lei la prima a porre nella piazza di Ciudad Juarez ben 33 paia di scarpe rosse per contrastare simbolicamente i frequentissimi femminicidi commessi nella sua piccola città.

Un gesto che dal Messico si è esteso praticamente in tutto il mondo, ed anche nel Reatino l’usanza viene replicata: al rosso della panchina si unisce, infatti, anche quello delle scarpe che verranno poste ai piedi dell’installazione in segno di protesta. «Questa panchina viene posta in memoria ed in nome di tutte le donne che, purtroppo, sono vittime di soprusi – commentano da Riviviiborghi, - Dopo i recenti fatti di cronaca la dedichiamo soprattutto a Giulia Cecchettin, ma l’obiettivo resta quello di sensibilizzare e di supportare, perché queste ragazze e donne vittime di violenza possono essere ovunque, anche in piccole realtà come la nostra. Per noi il tutto può essere visto come un supporto e una sollecitazione a non subire più».



Non poteva esserci giornata più adatta che quella di domani, 25 novembre, per inaugurare la panchina: una cerimonia prevista per le 15, a cui tutta la popolazione è invitata a partecipare e alla quale prenderà parte anche un rappresentante comunale ed il sacerdote che benedirà la panchina.