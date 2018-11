RIETI - Il comune di Rieti dà il via libera per la realizzazione dell’impianto a biometano di via Malfatti a Vazia. A rilasciare la Pas, la Procedura Abilitativa Semplificata alla società ternana Enersi Innovation è stato il settore Urbanistica guidato da Maurizio Peron. L’equivalente di un’autocertificazione, la Pas, che tuttavia, nel caso di Vazia non avrà pieno valore finché la Enersi non riuscirà ad ottenere un responso positivo da parte della Regione Lazio sulla Via, la Valutazione di Impatto Ambientale. Dure critiche dal M5S di Rieti.



