Impianto biometano a Cisterna, il "no" dell'associazione Medici per l'ambiente

Arriva il no dell'Isde Latina - l'Associazione italiana medici per l’ambiente - alla costruzione e la messa in funzione di un impianto di digestione anaerobica di rifiuti urbani per biometano e compost provenienti da raccolta differenziata denominata Forsu (frazione organica dai rifiuti solidi urbani ) a Cisterna.

L'Isde parla di «nuovi pericoli per la salute di migliaia di persone» e sottolinea come «tali centrali è risaputo, da numerosi esempi simili in tutta Italia, possono produrre emissioni di sostanze cancerogene».

L'associazione «è contraria alla costruzione di questi impianti nella provincia di Latina che ha già pagato a caro prezzo in danni ambientali con il trascorrere degli anni» e in un lungo documento vengono spiegate le ragioni del no.

A questo si aggiunga che l'impianto, è «vicino ad un sito di notevole interesse archeologico, l'antichissimo sito di “Tres Tabernae” lungo il percorso dell'Appia Antica».