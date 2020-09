Primo punto per il Rieti: contro la Vastese è 0-0. Obodo sbaglia il rigore, Esposito centra la traversa. Foto

RIETI - Inizia con un pareggio a reti bianche la stagione 2020/'21 del Rieti, che allo "Scopigno" non va oltre lo zero a zero contro la Vastese. Una gara giocata a porte chiuse e sotto una fastidiosissima pioggia, che però non ha fatto mancare emozioni nell'arco dei 95'.



Nel complesso, però, un buon Rieti che ha saputo interpretare le indicazioni tattiche impartite da Campolo e per lunghi tratti ha comandato il gioco. Ma al 16' bridivi sulla schiena dei giocatori amarantoceleste, quando Padovani ingenuamente atterra in area Calabrese: l'arbitro è lì e concede il rigore. Dagli undici metri Obodo si fa ipnotizzare da Saglietti e sulla respinta del portiere reatino, Calabrese colpisce in pieno la traversa. Al 26' anche il Rieti centra il legno superiore con un destro vellutato di Esposito che avrebbe meritato miglior fortuna.Nella ripresa il Rieti resta padrone del gioco ed Elefante per ben due volte sfiora il gol del vantaggio. Ci prova anche Zona dalla lunga distanza, ma la conclusione del baby amarantoceleste è deviata in corner da un avversario. Nel finale Montesi stende Sorgente: ammonito il difensore del Rieti, espulso l'attaccante che reagisce. E in pieno recupero un doppio corner per la formazione di casa non trova l'esito sperato.

Il punto

Uno zero a zero che muove la classifica e che consente al Rieti di prepararsi per la sfida di domenica contro il Notaresco (vincente sul Pineto 2-1 e già capolista) con uno stato d'animo positivo, specialmente in virtù delle buone prestazioni dei vari Zona, Mattei e il portiere Saglietti, oltre alla solita verve di capitan Tirelli ed una difesa che sembra funzionare. In attacco l'ingresso di Fioretti ha dato profondità e vigore alla manovra offensiva e quando la punta romana sarà al top, probabilmente lì davanti le cose funzioneranno ancora meglio.

Il tabellino

Rieti (3-5-2): Saglietti 6,5; Orchi 6, Padovani 5,5 (62’ Scognamiglio 6), Montesi 6; Tiraferri 6, Mattei 6,5, Tirelli 6, Esposito 6, Zona 6,5; Elefante 7, Galvanio 5,5 (62’ Fioretti 6). A disp.: Rosati, Gualtieri, Vari, Nobile, Martinelli, Magliozzi, Parente. All.: Campolo 6,5.

Vastese (3-5-2): Di Rienzo 6: Altobelli 6, Di Filippo 5,5, Cardinale 6; Pollace 6,5, Di Prisco 5,5 (80’ Gentile s.v.), Obodo 6, Logoluso 5,5 (67’ De Angelis 6), Solimeno 6 (93’ Valerio s.v.); Calabrese s.v. (21’ Guarracino 5,5), Sorgente 5. A disp.: Abazi, Valerio, Corcione, Sansone, Colantuono, Pili, Guarracino. All.: Silva 6.

Arbitro: Tesi di Lucca 6 (Barcherini di Terni e Lauri di Gubbio).

Note: all’83’ espulso Sorgente (V) per fallo di reazione. Ammoniti: Zona, Galvanio, Scognamiglio, Montesi (R), Di Prisco, Altobelli, Pollace (V). Al 16’ Saglietti (R) para un rigore a Obodo (V). Angoli 8-2 per il Rieti. Recupero: 3’ pt, 5’ st. Prima del calcio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’arbitro leccese Daniele De Santis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA