RIETI – Bella notizia per il Liceo Classico “M.T.Varrone”: Raffaele Vaccarella, alunno del II A, ha ottenuto, infatti, una menzione di merito al “Certamen Nazionale di latino MamianinUrbe”, organizzato dal Liceo Statale “Terenzio Mamiani” di Roma. La prova, che si è svolta il 17 marzo, era aperta agli studenti iscritti al terzo e al quarto anno dei licei classici e scientifici di tutta Italia, a condizione che avessero una votazione di almeno 8/10 in latino e una media in tutte le materie di 8/10 al termine dell’anno scolastico precedente.



La competizione, alla quale hanno partecipato 50 ragazzi, prevedeva la traduzione dal latino di 2 brani tratti da opere di Plinio e di Seneca, oltre ad un commento critico delle stesse. Incentrato sul tema “In itinere. Dal viaggio ad Atene… allo studyabroad”, il Certamen ha riservato una grande soddisfazione a Raffaele, che durante la cerimonia di premiazione, tenutasi sabato 5 maggio presso l’Aula Magna del liceo romano, ha ricevuto una menzione di merito per la traduzione, assegnatagli da una commissione esaminatrice composta da esperti di lingua e letteratura classica.



Emozionato lo studente reatino, già in passato protagonista di numerosi riconoscimenti individuali: «Sono molto soddisfatto del risultato conseguito. E’ stata un’esperienza assai stimolante ed un occasione di confronto con me stesso e con gli altri partecipanti».

