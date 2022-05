Poste: annullo filatelico per il Certamen di Arpino e cartoline per la festa della mamma

Un annullo filatelico e cartoline dedicate. Sono le due iniziative di Poste Italiane, una per il Certamen Ciceronianum Arpinas e l'altra per la festa della mamma. Nell'ambito del programma della cerimonia di premiazione della XLI Edizione del Certamen, che si terrà domani - domenica 8 maggio - ad Arpino, Poste parteciperà con uno speciale annullo filatelico.

«Il timbro figurato, richiesto dall’Associazione Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone”, sarà disponibile, per chi desidera un ricordo della manifestazione, presso l’ufficio postale di Arpino e dopo l’evento, sarà depositato presso lo sportello filatelico di Frosinone, in Piazza Libertà, per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno nei 60 giorni successivi dai collezionisti dislocati sul territorio nazionale e nel resto del mondo» - spiegano da Poste.

La società, inoltre, dedica due colorate cartoline alla Festa della Mamma. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

Le cartoline sono disponibili online sul sito filatelia.poste.it, e nei cinque Uffici Postali con sportello filatelico di Alatri, Anagni, Cassino, Ferentino, Frosinone Centro.