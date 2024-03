Terni, un podio tutto in rosa per i vincitori del Piccolo Certamen del liceo Tacito

Podio tutto in rosa per i vincitori del Piccolo Certamen del liceo classico Tacito, la gara di traduzione dal latino che ogni scuola organizza tra i propri studenti che frequentano i primi quattro anni di corso.

Ecco i nomi dei vincitori : II anno Maria Vittoria Nucciarelli; III anno Sofia Pulsoni; IV anno a mari merito si sono classificate Chiara Filiberti e Matilde Biondini

Saranno proclamati sabato 23 marzo, alle 10 nella sede del liceo Tacito i vincitori del Certamen Taciteum, la gara riservata agli studenti dell'ultimo anno di superiori, che si sono cimentati con la traduzione di un brano dell’Agricola scritto dallo storico romano per raccontare la vita del suocero.

In settanta hanno preso parte alla gara riconfermando ancora una volta l’affetto per la competizione organizzata dal liceo ternano da ventinove anni. «L’elevato numero di partecipanti porta la nostra città a livello accademico e ci fa conoscere non solo per la presenza delle Acciaierie, i ragazzi che prendono parte alla gara sono molto preparati e spesso, oltre al Certamen Taciteum vincono anche le Olimpiadi classiche.

Del resto il bando del nostro concorso richiede requisiti molto elevati la media dell’otto in tutte le materie e almeno otto in latino», dicono gli organizzatori del Certamen.