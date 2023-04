Studentessa di 17 anni vince il "Certamen Vitruvianum"

È una studentessa di 17 anni del quarto anno del Liceo classico "Vitruvio Pollione" di Formia, Aurora Simeone, la vincitrice della 18^ edizione del "Certamen Vitruvianum Formianum", la prestigiosa manifestazione organizzata dal "Vitruvio" e patrocinata da Regione, Provincia e Comune e dalla sezione di Roma dall'Associazione di Cultura Classica e riservata a studenti dei Licei classici e scientifici d'Italia. Al secondo posto Aniello Vecchio del Liceo classico "Carducci" di Nola e al terzo Michel Costantini del Liceo scientifico "Leon Battista Alberti" di Minturno.

Il brano scelto per la traduzione e il commento dalla commissione giudicatrice - presieduta da Arturo De Vivo, professore emerito di Lingua e Letteratura latina e già rettore dell'Università "Federico II" di Napoli, e composto inoltre delle docenti di Lettere dello stesso ateneo, Flaviana Ficca e Chiara Renda - è tratto dal nono libro, La prefazione, del "De Architectura" di Vitruvio, l'architetto vissuto in età augustea e di probabili origini formiane, in cui l'autore, come ha spiegato lo stesso presidente De Vivo, «riconosce il ruolo degli auditores, cioè di quelle autorità con cui dialoghiamo, seppure a distanza di tempo, perché i loro pensieri, la saggezza che ci hanno lasciato, è come se li rendesse sempre a noi contemporanei, perché questo è, in fondo, il valore della cultura classica, un dialogo per trovare non risposte ma sollecitazioni ai problemi che l'uomo sempre vive». Un premio speciale delle scuole della Riviera di Ulisse è stato conferito a Beatrice Costigliola, del Liceo classico "Vitruvio Pollione" diretto da Teresa Assaiante. Dello stesso Liceo anche Elena Cutrera, vincitrice del "Certamen Minus" e, novità di quest'anno, la prima edizione di "Iuvenes Vitruviani", che ha premiato Chiara Schiavo dell'Istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Formia". Menzione d'onore, infine, per Helena Traniello (I.C. "Carducci" di Gaeta") e Marco Palmaccio (I.C. di Itri).