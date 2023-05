Annullo filatelico per il Certamen ciceroniano ad Arpino

Poste Italiane, nell'ambito del programma della cerimonia di premiazione della XLII Edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, che si terrà domani, domenica 7 maggio ad Arpino, parteciperà con uno speciale annullo filatelico.

Il Certamen Ciceronianum Arpinas, organizzato dal Centro Studi Umanistici "Marco Tullio Cicerone" in collaborazione con la Città di Arpino, è una gara internazionale di traduzione e commento dal latino di un brano di Marco Tullio Cicerone, alla quale partecipano studenti di tutta Europa.

Il timbro figurato, richiesto dall’Associazione Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone”, sarà disponibile, per chi desidera un ricordo della manifestazione, presso l’ufficio postale di Arpino.

L’ufficio in piazza Municipio, aperto per l’occasione con orario “straordinario” dalle 9 all 13, sarà operativo per tutte le operazioni e i servizi connessi all’iniziativa filatelica ovvero il servizio di bollatura filatelica, di accettazione e invio della corrispondenza, di vendita francobolli e prodotti filatelici selezionati per l’occasione.

Il timbro figurato, dopo l’evento, sarà depositato presso lo sportello filatelico di Frosinone, in Piazza Libertà, per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno nei 60 giorni successivi dai collezionisti dislocati sul territorio nazionale e nel resto del mondo.