A Cittaducale l'Istituto Valle del Velino premiato nel concorso “Se tornasse San Francesco”

RIETI - Quella di oggi, 11 maggio, è stata una mattinata di festa per gli studenti delle classi V dell’Istituto Comprensivo Valle del Velino.

A Cittaducale, in piazza del Popolo, si è tenuta la cerimonia di premiazione del primo concorso “Se Tornasse San Francesco” promosso dall’associazione Galatea, con il patrocinio del Comune di Cittaducale.

«Il concorso – spiega il promotore Felice Rufini - è nato dalla volontà di coinvolgere i bambini e appassionarli all’arte. Abbiamo scelto di premiarli tutti, sono stati davvero bravi e ringrazio loro e gli insegnanti».

A tutti gli studenti partecipanti è stata donata una statua realizzata dall’artista Felice Rufini, appartenente alle “Linee dell’amicizia”.

«È importante parlare di cultura in un mondo in cui stiamo dimenticando i diritti umani – ha detto il Prefetto di Rieti Gennaro Capo – I bambini, interpreti di questa esigenza, ci riportano ai valori della democrazia ai quali siamo fortemente legati».

«Oggi ci ritroviamo insieme nel nome di San Francesco, il più creativo tra i santi che conosciamo. Grazie per le vostre creazioni artistiche» ha aggiunto il Vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili rivolto ai tanti bambini presenti.

«Dai vostri disegni ho capito che voi, anche se piccoli, comprendete i grandi problemi di oggi, dall’inquinamento alla mancanza di pace - ha aggiunto il Direttore della Caritas diocesana don Fabrizio Borrello - Ogni volta che ripenserete a questa giornata dovete pensare che il rispetto della natura e la pace non sono interessi di altri, ma di ciascuno. Questo è il vero grande messaggio: Francesco ha scelto in prima persona di curare la natura e la pace. Tutti devono rispettare la natura e cercare la pace. Voi piccoli avete il dovere di tirare le orecchie ai grandi. Tocca a voi, non a qualcun altro, ognuno deve sentire questa responsabilità».

«Sono orgogliosa dei miei studenti – ha aggiunto la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Stefania Santarelli - La creatività è una componente che va sempre sviluppata. Queste sono opportunità importanti, per le quali ringrazio gli organizzatori di questa bella manifestazione, tutti i bambini e i docenti per l'entusiasmo con il quale hanno partecipato».