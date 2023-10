Lunedì 2 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Al via da oggi anche a Rieti e provincia la campagna di vaccinazione antiCovid, in concomitanza con quella antinfluenzale. Se la seconda si svolgerà in linea con gli anni scorsi, per la prima, quella contro il Covid, sono previste alcune tappe.

Da oggi, la somministrazione delle dosi sarà demandata alla Asl di Rieti per il personale sanitario operante negli ospedali e nelle strutture nel Reatino. In questa fase sono coinvolti anche i professionisti delle Rsa, case di riposo e strutture riabilitative, con i relativi ospiti, le cui vaccinazioni avverranno sotto la supervisione del dipartimento di prevenzione della Asl, in collaborazione con i medici di medicina generale. Dal 16 ottobre, la somministrazione si estenderà ai cittadini con età superiore a 80 anni e alle persone fragili. La Regione Lazio ha predisposto la prenotazione online presso i punti di somministrazione vaccinale delle strutture sanitarie, attraverso la piattaforma https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it o al numero di telefono 06/164161841, che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13. Istituito il numero verde 800118800, a cura di Ares 118 per informazioni sul funzionamento e per la raccolta delle richieste di vaccinazione domiciliare delle persone non autosufficienti, impossibilitate a recarsi negli studi medici o le sedi vaccinali.

Dal 30 ottobre, sarà possibile somministrare le dosi anche alle altre fasce della popolazione, consigliando i familiari, i conviventi e i caregiver di persone con gravi fragilità, mentre le farmacie di comunità diventeranno centri vaccinali dal mese di novembre. La vaccinazione non è obbligatoria, ma resta consigliata, in particolare, per le persone fragili e quelle anziane. Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni, che non abbiano completato il ciclo primario antiCovid saranno disponibili tre dosi: la seconda sarà somministrata a tre settimane dalla prima e la terza a otto settimane dalla precedente.