Mercoledì 22 Maggio 2024, 09:00

PERUGIA - Manifestanti fuori dal tribunale, tra motti no vax e richieste di giustizia per chi «non si è piegato al sistema». Impossibile ieri mattina non notare il presidio in via XIV Settembre, con un gruppo di persone a difendere fuori dalla palazzina ex Enel chi gli avvocati stavano intanto difendendo davanti al gup Margherita Amodeo. Perché ci sono tre medici (di base e della Asl) del Perugino che adesso rischiano il processo per aver esentato alcuni pazienti dal vaccino anti Covid, nel momento in cui era obbligatorio.

Secondo le contestazioni della procura, i tre professionisti avrebbero falsamente certificato le condizioni dei pazienti per escluderli dall'obbligo vaccinale. Il fascicolo è del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini ma ieri a sostenere l'accusa c'era il sostituto Mario Formisano, che in aula ha ribadito l'ipotesi di falso ideologico a carico dei tre medici. Durante la discussione, la procura ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio, e quindi di processo, mentre le difese hanno convintamente chiesto il proscioglimento dei loro assistiti. Tra cui c'è anche il medico di Città di Castello due anni fa finito sotto inchiesta per omicidio colposo per la morte del biologo Franco Trinca: fu lui a esentare dalla vaccinazione l'uomo riconosciuto come uno dei maggiori testimonial del mondo no vax e tra i coordinatori del movimento “Uniti per la libera scelta”, composto da varie associazioni contrarie al vaccino anti Covid. A oltre due anni dalla morte di Trinca (era il 4 febbraio 2022), quel procedimento non risulta abbia ancora visto la fine, mentre l'udienza preliminare a carico dei tre medici sarà decisa il prossimo 28 maggio.