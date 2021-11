Rieti, vaccini antiCovid: open day sulla terza dose domenica a Greccio per gli over 40

RIETI - Domenica 21 novembre la Asl di Rieti apre alle terze dosi over 40 anni: Open Day a Greccio con Ambulatorio mobile: somministrazioni senza prenotazione dalle 9 alle 14.



L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti comunica l’avvio della vaccinazione antiCovid-19 in terza dose dedicata agli over 40 anni, a partire da domenica 21 novembre 2021.

L’avvio della somministrazione della terza dose agli over 40 anni si svolgerà nel comune di Greccio, nel corso di un Open Day organizzato con un Ambulatorio mobile, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, in via del Vivaio (frazione Limiti di Greccio).

La Asl di Rieti comunica inoltre la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale a tutti i cittadini aventi diritto, come indicato dal programma vaccinale antinfluenzale regionale.

L’Open Day non prevede prenotazione; i cittadini interessati dovranno presentarsi in prossimità dell’Ambulatorio mobile muniti di tessera sanitaria.