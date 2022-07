Focolai d'influenza attesi per l'inverno, il ministero della Salute consiglia il vaccino

La Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute ha diffuso questa mattina una circolare dal titolo "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023". Nel testo sono inserite le raccomandazioni, in vista della prossima stagione invernale, su come proteggersi dai virus influenzali che, complice la prevenzione contro il Covid, circolano di meno e ci rendono più vulnerabili al contagio.

La prevenzione da Covid

L'allarme del ministero accende la questione sulla possibilità di osservare focolai sempre più rilevanti di virus influenzali dopo la fine dell'estate, «specialmente se causati da ceppi nuovi o introdotti di recente» si legge sulla circolare. Un effetto domino dovuto alla misure di contenimento volte ad arginare la pandemia Covid che, ha drasticamente azzerato la diffusione dei virus influenzali con il rischio di aver ridotto la risposta immunitaria. Questo potrebbe aver reso la popolazione più vulnerabile a questo tipo di virus respiratori. Sempre sulla circolare ministeriale infatti si legge: «L'immunità della popolazione potrebbe esser diminuita».

Il ministero della Salute consiglia il vaccino antinfluenzale

Il ministero della Salute consiglia quindi a tutti i cittadini il vaccino antinfluenzale, rimarcando l'importanza della vaccinazione «fondamentale per assicurare una certa immunità nella popolazione». Le fasce a cui è consigliata maggiormente la somministrazione sono: anziani, fragili, bambini sotto i 6 anni, operatori sanitari, addetti a servizi pubblici e lavoratori di settori sensibili. La prossima campagna di vaccinazione contro l'influenza punta a una copertura che possa raggiungere come traguardo minimo il 75% di popolazione vaccinata fino a un massimo del 95%. Nonostante sia tornato l'allarme sui casi Covid, il ministero si è preposto di impegnarsi nel monitoraggio dei virus influenzali così da prepararsi alla prossima epidemia di influenza stagionale.

Il Governo ha chiesto alle singole regioni di sensibilizzare la partecipazione dei medici di medicina generale e pediatri al monitaraggio della diffusione dell'epidemia influenzale, a cui andremo incontro nel periodo freddo. La circolare ministeriale ha riportato anche i numeri legati alla diffusione dei virus influenzali. Secondo le stime ogni anno si registrano a livello gobale circa un miliardo di casi di influenza, i casi gravi oscillano tra i 3 e i 5 milioni annui, con decessi che vanno dai 290.000 fino ai 650.000. In Europa i casi sintomatici di influenza vanno dai 4 ai 50 milioni. Il 90% dei decessi, che registrano numeri che vanno dai 15.000 ai 70.000, si verifica in soggetti di età superiore ai 65 anni, specialmente in quelli affetti da cronicità e con un quadro clinico difficile.