15 Maggio 2021

di Raffaella Di Claudio

RIETI - C’è chi si è già munito di ticket e altri arriveranno direttamente alla Caserma Verdirosi per registrarsi in tempo reale al secondo, attesissimo, open day organizzato dalla Asl di Rieti, dopo il successo della scorsa settimana. Anche in questo caso, saranno disponibili più di 400 dosi al giorno del vaccino AstraZeneca, ma non è da escludere che le somministrazioni possano essere maggiori, come nel primo open day. Ovviamente la possibilità di essere vaccinati è legata alle dosi a disposizione: la seduta verrà svolta fino a esaurimento scorte. La differenza rispetto alla volta precedente è la doppia location e l’apertura agli over 40. Oltre alla Caserma Verdirosi, solo oggi, sarà attivato un punto vaccinale nel poliambulatorio di Sant’Elpidio di Pescorocchiano, dalle 9 alle 16. Lo scopo è raggiungere i residenti delle zone più interne della provincia, in questo caso del Cicolano, che avrebbero più difficoltà a recarsi in centro città. Alla Verdirosi, le operazioni si svolgeranno, sia oggi che domani, dalle 8 alle 22.

Tutti gli interessati potranno recarsi sul posto e avviare lì l’accreditamento o giungere con la copia del ticket virtuale, scaricato cliccando su https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio. L’open day riguarderà anche altri centri vaccinali della regione Lazio, che sono stati riguardati dall’iniziativa prendendo a modello quanto avvenuto a Rieti sette giorni fa. Sin dall’apertura del sistema di ticket virtuali, in tanti hanno risposto alla chiamata, motivo che sta inducendo la Regione a lavorare per far diventare gli open day una tappa fissa da affiancare alla campagna vaccinale per fasce di età, che continua il suo percorso. Alla mezzanotte sono stati aperti gli slot per le persone comprese tra i 52 e i 53 anni e per altre categorie fragili.