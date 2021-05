12 Maggio 2021

di Raffaella Di Claudio

(Lettura 2 minuti)







RIETI - La Regione prende il modello Rieti e rilancia. Il prossimo fine settimana alla Caserma Verdirosi e in altri hub regionali - che verranno a breve comunicati sul portale Salute Lazio - si terranno due nuove giornate di open days dedicate agli over 40. «Sull’onda del successo delle due giornate fatte a Rieti lo scorso fine settimana - annuncia il consigliere regionale Fabio Refrigeri - la Regione ha deciso di replicare e rilanciare. Sabato e domenica prossimi, su tutto il territorio, saranno organizzati open days per vaccinare con AstraZeneca gli over 40. Luoghi, orari e la piattaforma per prenotare i ticket virtuali per la vaccinazione saranno comunicati nei prossimi giorni». Ma ieri c’è stata anche un’altra novità emersa dall’incontro tra Regione e Federazione dei medici di famiglia del Lazio. Nel sistema di prenotazione, dal 17 maggio, entreranno anche i dottori: i cittadini, cliccando sul portale “prenotavaccino”, accanto agli hub troveranno anche il nome del medico di medicina generale o farmacia. Il tutto lasciando invariato il sistema di chiamata attiva per fasce così come i medici hanno fatto a partire da marzo. Secondo l’accordo con la Regione, i dottori potranno somministrare tutti i tipi di vaccino. Questo in teoria, per la pratica i medici aspettano indicazioni. «La verità - dichiara Enrico Tittoni, presidente dell’Ordine dei medici di Rieti - è che non abbiamo ancora notizie certe e un cronoprogramma adeguato e di conseguenza anche il progetto del centro vaccinale dei medici al PalaMalfatti è appeso. Speriamo che arrivi una quantità importante di Johnson&Johnson, così saremmo pronti a far partire il centro in tempi rapidi. Ben vengano le vaccinazioni in farmacia, ma sia chiaro: devono avvenire sempre in presenza di un medico».