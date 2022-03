Da Gavignano di Forano a Kiev: il giornalista Ilario Piagnerelli inviato Rai in Ucraina

RIETI - “Stai attento e che Dio ti protegga caro Ilario”. Chiude con questo auspicio il vicesindaco di Forano Gianluca Farina, il messaggio che tramite il sito istituzionale del Comune di Forano, condiviso dal sindaco Marco Cortella, è rivolto a Ilario Piagnerelli, inviato di guerra attualmente a Kiev, in Ucraina.

Da Gavignano a Kiev. Dalla sua Gavignano, frazione di Forano dove è originario e vive quando non è in giro per il mondo a testimoniare per la Rai eventi sui scenari come l’Afghanistan, i Pakistan ora l’Ucraina teatro di guerra cha sta tenendo in apprensione il Pianeta. Arrivano messaggi via social ai quali lo stesso Ilario risponde. Proprio il vicesindaco Gianluca Farina ieri ha scritto “Caro Ilario Piagnerelli a nome del Sindaco, a nome mio del consiglio comunale e della tua comunità , siamo qui a manifestare il nostro orgoglio per la tua professionalità , il coraggio che dimostri sul campo ogni giorno ma soprattutto per l’umanità tipica del tuo essere un ragazzo umile e straordinariamente perbene, voglio a nome di tutti fatti sentire la nostra vicinanza perché noi siamo con te e facciamo il tifo per te!“.

Tra i tantissimo commenti e gli attestati di stima spunta pure la riusposta dello stesso Ilario Piagnerelli il quale scrive dall’Ucraina “Che bella sorpresa grazie!!! Mi fa piacere sentire tutta questa vicinanza. Qui ci sono tanti giornalisti da tutto il mondo e facciamo un po’ “famiglia”, ma la gente del proprio paese è un’altra cosa”.

L’orgoglio di Forano è stato definito in queste ore dai suoi compaesani mentre racconta quotidianamente per Rainews 24 cosa sta accadendo nella guerra che la Russia ha scatenato invadendo l’Ucraina.

Ilario Piagnerelli è un noto inviato di guerra, attualmente impegnato in Ucraina per testimoniare le condizioni del Paese e della sua popolazione dopo l’invasione russa.

Giornalista professionista affermato e ampiamente qualificato, Ilario Piagnerelli è una delle voci più affidabili per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2010, vanta una carriera decisamente interessante, che mette in evidenza il mix di preparazione ed esperienza. Diplomato presso il Liceo Gregorio da Catino (sede Poggio Mirteto) ha poi seguito svariati corsi di formazione negli anni universitari (giornalismo ambientale e produzione di documentari). Si è laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Roma Tre, per poi frequentare la Scuola di Giornalismo Lumsa.

Parla inglese e francese, oltre l’italiano, e vanta numerose collaborazioni, è stato redattore presso il mensile di Legambiente La Nuova Ecologia, per poi ricoprire il ruolo di stagista nella GA&A Productions. Per 10 mesi è stato assistente di produzione per il talk show di La7 Tetris e in seguito stagista a Il Sole 24 Ore e Ansa, tornando per alcuni mesi nella prima delle due redazioni come collaboratore.