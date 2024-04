Russia, offensiva verso la città ucraina di Chasiv Yar: ecco perché è così importante (in vista della parata del 9 maggio)

L'escalation delle tensioni nel conflitto tra Russia e Ucraina, segnata dal tentativo russo di conquistare la città di Chasiv Yar in tempo per la Parata della vittoria del 9 maggio, si profila come una nuova fase critica della guerra. Volodymyr Zelensky si è detto pronto ad affrontare questa nuova sfida, con il sostegno militare dei principali alleati internazionali, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna. «La Russia vuole mobilitare 300 mila combattenti da mandare a combattere in Ucraina entro il primo di giugno e prima, entro il 9 maggio, giorno in cui i russi celebrano la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale, puntano a occupare la cittadina di Chasiv Yar, nel Donetsk». Lo ha affermato negli scorsi giorni il presidente ucraino, commentando il via libera della Camera Usa agli aiuti bellici a Kiev. «Recentemente sono stato nella regione e ho parlato con i combattenti, che non hanno l'equipaggiamento sufficiente per respingere i droni da ricognizione russi. C'è anche una carenza di proiettili di artiglieria. Mi aspetto che saremo in grado di resistere all'arrivo delle armi in tempo e saremo in grado di respingere il nemico», ha aggiunto.