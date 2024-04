​Ucraina, cosa è cambiato in due anni di guerra?

Camminare per le strade di Leopoli o di Kiev oggi fa uno strano effetto. Tutto sembra normale, i negozi sono aperti, le persone prendono caffé nei bar e vanno al lavoro. La vita continua e per un attimo potresti pensare di essere in una qualunque capitale europea. «Ma è un'illusione, appena te ne accorgi ti vengono i brividi» don Daniel Antúnez, presidente delle Missioni Don Bosco Onlus è appena tornato da una missione di una settimana in Ucraina. Ci ha raccontato cosa è cambiato nel paese dopo due anni di guerra.