Tsm2, il Tar respinge l'istanza del Comune di Cantalice. Calisse: «Ora si pensi al progetto, importante per il territorio»

RIETI - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto l’istanza, voluta dal Comune di Cantalice, contro il progetto Tsm2. “Non appare allo stato sussistere l’allegato danno grave e irreparabile”, si legge nell'atto del Tribunale. Il Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ha commentato: «Bene la decisione del Tribunale di respingere l’istanza. Come Provincia avevamo prontamente incaricato un legale per contrastare l’impugnazione. Siamo sempre più convinti dell'importanza del progetto sul territorio reatino. Ora pensiamo a progettare l'opera in maniera esecutiva».

