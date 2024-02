Rieti, evacuazione del tribunale ma era solo una esercitazione

RIETI - Allarme questa mattina in tribunale durante lo svolgimento dei processi ed evacuazione dell'edificio da parte di magistrati, avvocati e personale degli uffici. Ma si trattava di un'esercitazione programmata, come e' stato poi chiarito da un dirigente. La sirena e' risuonata poco dopo le undici e una voce attraverso gli altoparlanti interni ha inviato tutte le persone presenti ad abbandonare con calma il palazzo attraverso le uscite di sicurezza. Operazione completata in pochissimi minuti. Sul piazzale interno e' stato poi fatto l'elenco del personale per verificare che nessuno era rimasto all'interno. Dopo un quarto d'ora, tutte le attivita' in tribunale sono riprese regolarmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA