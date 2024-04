Aerei militari sorvolano Ferrara, preoccupazione in città: «È scoppiata la guerra?». Ma si tratta solo di un'esercitazione

Con i tempi che corrono, anche il semplice passaggio di un aereo militare può creare allarme fra gli inconsapevoli cittadini. È accaduto oggi a Ferrara dove, fra le 15 e le 15.30, due Aermacchi MB-339 hanno sorvolato il cielo della città estense a più riprese. Occhi puntati verso l'alto, naso all'insù e un po' di (comprensibile) preoccupazione fra gli abitanti: «È scoppiata la guerra?», si chiede più di qualcuno messo in allarme dal rumore provocato dal passaggio dei velivoli.

Aerei militari su Ferrara: cosa succede

Sui social si susseguono foto e video dei due aerei, accompagnati dalle più disparate teorie da parte di utenti allarmati dall'insolito avvistamento.

Ma la realtà, come spesso accade, ha una spiegazione molto più semplice.

Il passaggio dei due aerei è legato ad una normale missione addestrativa di due velivoli del Secondo Stormo, gli MB-339, usati anche per le Frecce Tricolori. Sui piani di volo hanno vigilato i militari del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico. L'esercitazione, probabilmente, prelude a un'esibizione della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana in zona.

Cos'è l'MB-339

L'Aermacchi MB-339 è un aviogetto monomotore biposto da addestramento avanzato e da appoggio tattico leggero prodotto dall'azienda italiana Aermacchi (dal 2012 come Alenia Aermacchi) dagli anni settanta e in dotazione principalmente all'Aeronautica Militare, che lo utilizza come addestratore basico di aviogetti al 61º Stormo e al 313º Gruppo Addestramento Acrobatico.