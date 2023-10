Bari, l'esercitazione Nato Tiger Meet a Gioia del Colle: 457 sortite nella prima settimana per un totale di oltre 670 ore di volo

Inizia oggi la seconda settimana del NATO Tiger Meet, l’esercitazione internazionale che vede le Forze Armate di 12 Paesi addestrarsi, fino al 13 ottobre, presso la base di Gioia del Colle (BA), sede del 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare. Nella prima settimana sono state effettuate 457 sortite, per un totale di oltre 670 ore di volo.

Con l’obiettivo di massimizzare l’integrazione e l’addestramento dei reparti di volo sia ad ala fissa sia ad ala rotante, in un contesto internazionale e a valenza interforze, l’esercitazione ha visto rischierarsi in Puglia 17 gruppi volo di Forze Armate provenienti da Paesi NATO e alleati: Belgische Luchtmacht (Belgio); Elliniki Polemiki Aeroporia (Grecia); Força Aerea Portuguesa (Portogallo); Türk Hava Kuvvetleri (Turchia); Schweizer Luftwaffe (Svizzera); Armée de l'Air et de l'Espace, Aviation légère de l'armée de Terre (France) ; Vzdušné síly armády České republiky (Repubblica Ceca); Luftwaffe (Germania); Magyar Légierö (Ungheria); Siły Powietrzne (Polonia); Österreichische Luftstreitkräfte (Austria). Anche il Flying Squadron 1 della NATO Airborne Early Warning and Control Force, membro della Tiger Association, partecipa con il velivolo E-3A Sentry rischierato presso la FOB (Forward Operating Base) AWACS, presso il 37° Stormo di Trapani.

Per l’Italia, sono due i membri della NATO Tiger Association: il 12° Gruppo Volo del 36° Stormo Caccia, che opera con gli Eurofighter Typhoon, e il 21° Gruppo Volo del 9° Stormo di Grazzanise (CE), che partecipa al Tiger Meet con i suoi elicotteri HH-101A. Presso l’Aeroporto di Gioia del Colle sono presenti anche il 60° Stormo di Guidonia (RM), con i velivoli U-208; il 2° Stormo di Rivolto (UD), che ha rischierato in Calabria il sistema di difesa aerea SIRIUS; i Fucilieri dell’Aria del 16° Stormo di Martina Franca e gli Incursori del 17° Stormo di Furbara. A supporto dell’esercitazione, per l’Aeronautica Militare, sono anche coinvolti assetti provenienti dalla 46a Brigata Aerea di Pisa (velivolo da trasporto tattico C-130J) e dal 14° Stormo di Pratica di Mare (G-550 CAEW, con capacità di comando e controllo, e KC-767 per rifornimento in volo).

Tiger Meet a Gioia del Colle, in Puglia la maxi esercitazione dei jet di 17 stati della Nato: schierati 80 aerei

La Marina Militare sta impiegando il Cacciatorpediniere Caio Duilio, operante come assetto di difesa antiaerea, e 2 Joint Terminal Attack Controller (JTAC) della BMSM Brigata Marina San Marco, mentre l’Esercito Italiano ha fornito un significativo supporto logistico e operativo, come anche la Protezione Civile Puglia che sta avendo modo di operare in un contesto esercitativo multinazionale, nell’ambito della continua collaborazione che da sempre porta avanti con le Forze Armate.

L’attività di volo è strutturata principalmente su due waves giornaliere: una main wave mattutina, cui partecipano tutti gli assetti in una complessa missione COMAO (Composite Air Operation), e una shadow wave pomeridiana, dove i partecipanti possono svolgere missioni complementari, incluse Electronic Warfare (EW), Basic Fighter Manoeuvring (BFM), Air Combat Manoeuvring (ACM e Slow Mover Interceptor (SMI). Queste attività̀, che stanno interessando – anche grazie al coordinamento con ENAV ed ENAC – lo spazio aereo di Puglia, Calabria e Basilicata e le aviosuperfici di Sibari, Pisticci e Crotone, hanno lo scopo di perfezionare l’interoperabilità degli assetti in missioni di difesa e interdizione aerea, di supporto a truppe a terra (Close Air Support – CAS) o di ricerca e soccorso di personale in ambiente ostile (Personnel Recovery – PR). In questa ottica, il “Tiger Meet” è un’ulteriore occasione di confrontarsi a livello multinazionale anche per i Gruppi di Volo che non partecipano solitamente a questo tipo di addestramento, che in gergo viene chiamato Large Force Employment (LFE).

L’Aeronautica Militare partecipa costantemente a esercitazioni volte a mantenere sempre alto il livello di prontezza operativa e interoperabilità, contribuendo a irrobustire la postura di difesa e deterrenza della NATO. In considerazione della mutevole situazione geopolitica, il Tiger Meet sta consentendo di testare tutte le capacità e le funzioni abilitanti collegate al compito di Air Basing per la NATO. Infatti, il 36° Stormo sta gestendo – coordinando tutte le funzioni logistiche, di supporto e di sincronizzazione con il territorio –un’esercitazione con numeri da record, per la mole di aeromobili e personale impiegati (oltre 1300), varietà di mezzi e provenienza sia geografica sia culturale.

Il 36° Stormo Caccia di Gioia Del Colle, con il 4° Stormo di Grosseto, il 37° Stormo di Trapani, il 51° Stormo di Istrana e il 32° Stormo di Amendola (anche con il supporto del 6° Stormo di Ghedi), è garante della difesa aerea nazionale, assicura il servizio di Quick Reaction Alert della NATO, e partecipa costantemente alle operazioni di air policing ed enhanced air policing a supporto della sicurezza e dell’integrità dello spazio aereo dell’Europa e quindi della NATO stessa.

Il “NATO Tiger Meet” – che ogni anno dal 1960 fa incontrare i Gruppi di Volo delle diverse Forze Armate nel cui stemma è presente una “tigre” – si è svolto per la prima volta in Italia cinquant'anni fa (1973) presso la base di Cameri, per poi tornarvi anche nel 1980 e nel 1988. A distanza di trentacinque anni, l’Italia ospita nuovamente questo importante meeting addestrativo internazionale, anche in concomitanza con i festeggiamenti per il Centenario dell’Aeronautica Militare, costituita come forza armata autonoma nel 1923.

Ogni anno i gruppi di volo partecipanti al Tiger Meet assegnano alcuni riconoscimenti ai partecipanti: il prestigioso “Silver Tiger Trophy”, conferito al Gruppo Volo che si distingue maggiormente durante l’esercitazione, è stato vinto nel 1998 e nel 2015 dal 21° Gruppo Volo “Tiger” del 9° Stormo di Grazzanise (CE), e nel 2021 dal 12° Gruppo Volo del 36° Stormo “Caccia”, erede dal 2001 della Squadriglia delle “Tigri Bianche” del 21° Gruppo “Caccia”. Sempre nel 2021, 21° Gruppo Volo “Tiger” si è aggiudicato l’altrettanto prestigioso riconoscimento quale miglior gruppo elicotteri partecipante all’esercitazione.