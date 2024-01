Nato, esercitazione anti-Russia con 90mila uomini. Dalla Germania alla Lettonia, ecco i Paesi (e i soldati) coinvolti nell'operazione Steadfast Defender

Dalla Guerra Fredda, mai nessuna esercitazione militare aveva avuto quest'entità. Novantamila soldati provenienti da trentuno alleati (più uno) scenderanno in campo la prossima settimana nella "Steadfast Defender", l'esercitazione voluta dalla Nato per dimostrare come l'Alleanza reagirebbe ad un'aggressione della Russia contro uno dei suoi membri. Dopo l'annuncio dello scorso anno, oggi è arrivata infatti l'ufficialità del generale Christopher Cavoli, Comandante supremo alleato per l'Europa.

Guerra Ucraina, la Nato lancia un'esercitazione anti-Russia da 90mila uomini: «Gli attacchi di Mosca devastanti ma non efficaci»