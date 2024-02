Martedì 20 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Si prevedono tra le tre e quattrocento persone in partenza questa mattina alla volta della Capitale, per unirsi alla manifestazione di oggi, a supporto degli agricoltori reatini che, unitamente a quelli di tutta Italia e di molti Paesi d’Europa, stanno protestando da giorni contro misure ritenute sfavorevoli per il settore da parte di Bruxelles.

Le tappe. Gli agricoltori reatini, dopo una serie di iniziative più locali, che li hanno visti sfilare prima per le vie cittadine e, successivamente, lungo la Rieti-Terni e poi al casello dell’autostrada di Torano di Borgorose, si sono uniti ai colleghi al presidio lungo la strada consolare Nomentana, organizzato da “Riscatto agricolo”.

Da giorni, senza alcun appoggio da parte delle sigle sindacali di categoria, che non hanno mai fatto sventolare le loro bandiere simbolo insieme ai tricolori issati sui trattori dagli agricoltori, i proprietari delle aziende che lavorano la terra e allevano il bestiame vanno avanti nella loro protesta, in cerca di risposte concrete alle loro richieste.

L'incontro. Nella giornata di domenica scorsa, in concomitanza con la celebrazione dell’Angelus in piazza San Pietro, alcuni agricoltori che fanno parte dello stesso presidio a cui fanno riferimento anche i reatini, si sono recati in piazza San Pietro per chiedere anche al Papa di porre l’attenzione su questa tematica.

Nei giorni scorsi, invece, la stessa organizzazione aveva scartato l’ipotesi di unirsi ai colleghi che si riconoscono sotto la “bandiera” del Cra di Danilo Calvari, che hanno manifestato al Circo Massimo, in quanto ritenuta troppo politicamente caratterizzata.

Per questa mattina, l’appuntamento è stato fissato alle ore 9.30 alla sede del presidio di “Riscatto agricolo”. Sarà da lì che, dopo circa un’ora, la sfilata si muoverà alla volta di piazza della Repubblica a ridosso del centro di Roma.