Rieti, la protesta dei trattori nel Reatino raggiunge Passo Corese

RIETI - Gli agricoltori reatini tornano ad accendere i loro trattori per la protesta. Dopo le diverse manifestazioni a Rieti, lungo la superstrada Rieti-Terni e all'uscita del casello autostradale di Borgorose, ora la protesta imbotta la direzione "Salaria per Roma". Un solo obiettivo: raggiungere la Capitale. Su Roma, salvo modifiche di programma, l'ingresso si attende per lunedì. Oggi i trattori raggiungeranno Passo Corese. "Ci saranno anche gli agricoltori di Rieti a Roma per rivendicare i punti della protesta - commenta un manifestante di città -. A Passo corese ci saranno altri colleghi dell'Agro Romano ad aspettarci. Saremo insieme per unire le forze e riordinare le idee in attesa di risposte concrete da parte delle istituzioni".