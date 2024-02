Proteste agricoltori, petardi e cariche trattori contro la polizia a Bruxelles

Quasi mille trattori hanno invaso le strade di Bruxelles per protestare contro le politiche agricole comunitarie, proprio durante una riunione dei ministri europei dell’agricoltura. La polizia, in tenuta antisommossa, ha isolato il quartiere "europeo" e ha risposto con idranti e lacrimogeni ai manifestanti che hanno lanciato uova e bottiglie. I manifestanti hanno anche dato fuoco a pneumatici e paglia in diverse strade, tentando di sfondare le barricate della polizia con i trattori.